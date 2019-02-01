Опубликовано видео поджога батутного центра в Нягани
Батутный центр сгорел ночью 31 января в Нягани. Пострадавших и погибших нет.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре, пожар вспыхнул в здании батутного центра на улице Авиационной в Нягани в начале четвертого часа утра.
Спасатели прибыли на место возгорания через 4 минуты. Через полчаса пожарные справились с огнём.
Накануне в соцсети Вконтакте появилось видео, на котором видно, что батутный центр подожгли двое мужчин. На видеозаписях с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина обливает пол в центре неизвестной жидкостью, при этом ему кто-то помогает. Оба злоумышленника были в масках. Время показывало 3:24. После обливания пола, мужчина поднёс огонь и помещение занялось пламенем.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на поиск злоумышленника.
Поджог батутного центра в Нягани.
ИСТОЧНИК KP.RU