2019-02-01T08:52:27+03:00
Происшествия

Опубликовано видео поджога батутного центра в Нягани

Злоумышленников было двое[ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Нягань[Что произошло]" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Нягань[Что произошло]" в соцсети ВКонтакте
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Батутный центр сгорел ночью 31 января в Нягани. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре, пожар вспыхнул в здании батутного центра на улице Авиационной в Нягани в начале четвертого часа утра.

Спасатели прибыли на место возгорания через 4 минуты. Через полчаса пожарные справились с огнём.

Накануне в соцсети Вконтакте появилось видео, на котором видно, что батутный центр подожгли двое мужчин. На видеозаписях с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина обливает пол в центре неизвестной жидкостью, при этом ему кто-то помогает. Оба злоумышленника были в масках. Время показывало 3:24. После обливания пола, мужчина поднёс огонь и помещение занялось пламенем.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на поиск злоумышленника.

Поджог батутного центра в Нягани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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