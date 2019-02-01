В Сургуте 16-летний подросток обокрал продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-01T08:26:23+03:00

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Накануне полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Находясь в продуктовом магазине, расположенном на улице Первопроходцев, подозреваемый похитил имущество на сумму порядка 10 000 рублей.

В этот же день в Ханты-Мансийске полицейскими раскрыта кража денег. Мужчина похитил 6000 рублей из кошелька женщины, который она потеряла ранее.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в округе за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 4 кражи и мошенничество. Зарегистрировано 33 преступления, раскрыто 24, из них: один случай мошенничества, 7 краж и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU