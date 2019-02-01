2019-02-01T07:58:01+03:00
Общество

Из-за морозов в минувшие сутки в Югре не было ни одного ДТП

Увеличилось количество нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В Югре не зарегистрированы ДТП в минувшие суткиВ Югре не зарегистрированы ДТП в минувшие суткиФото: Татьяна Коркина
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Госавтоинспекция ХМАО-Югры отмечает, что в сильные морозы в округе резко снижается количество ДТП. Так, за 31 января на территории округа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.

Количество нетрезвых водителей возросло - задержано 10 человек, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 9 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

В Югре установились аномально низкие температуры. Автоинспекторы рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных транспортных средствах, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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