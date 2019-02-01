Из-за морозов в минувшие сутки в Югре не было ни одного ДТП

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-01T07:58:01+03:00

В Югре не зарегистрированы ДТП в минувшие сутки Фото: Татьяна Коркина

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Госавтоинспекция ХМАО-Югры отмечает, что в сильные морозы в округе резко снижается количество ДТП. Так, за 31 января на территории округа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.

Количество нетрезвых водителей возросло - задержано 10 человек, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 9 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

В Югре установились аномально низкие температуры. Автоинспекторы рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных транспортных средствах, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

ИСТОЧНИК KP.RU