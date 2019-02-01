В Сургуте на 8 лет тюрьмы осужден предприниматель за жестокое убийство партнёра

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-01T07:42:13+03:00

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Несколько лет жестокое убийство предпринимателя оставалось нераскрытым. Следователям Югры удалось добыть важнейшие доказательства, подтверждающие, что к совершению убийства причастен бизнесмен из Сургута. В декабре 2017 года он был задержан.

Как сообщает следственный комитет Югры, накануне суд вынес приговор 54-летнему жителю Сургута. Он признан виновным в совершении убийства и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Напомним, летом 2014 года в реке Обь на расстоянии 2 километров от поселка Белый Яр Сургутского района было обнаружено тело 37-летнего предпринимателя, который в течение нескольких месяцев числился как пропавший без вести - 31 января 2014 года предприниматель выехал с работы на своем автомобиле, однако домой так и не вернулся. При этом, спустя несколько дней его машина была обнаружена на одной из улиц Сургута.

В 2017 году следователям и следователям-криминалистам установлено, что вечером 31 января 2014 года подсудимый выехал с потерпевшим за город для выяснения отношений по поводу сложившегося конфликта, связанного с ведением бизнеса. В ходе разговора подсудимый избил потерпевшего, привел его в бессознательное состояние, сковал его руки наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин, после чего столкнул потерпевшего в незамерзающую полынью реки, где в дальнейшем и было обнаружено тело. С целью сокрытия следов преступления после совершения убийства подсудимый незаконно завладел автомобилем, на котором приехал потерпевший и перегнал его с места преступления в один из дворов города Сургута.

Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подсудимый признан виновным в убийстве и угоне автомобиля и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU