Погода в Югре 1 февраля: - 45 градусов и ясно

СЕГОДНЯ 06:53 2019-02-01T06:53:35+03:00

По ночам столбик термометра опускаются до - 48 градусов

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В пятницу, 1 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём: -31,-36 ºС, местами -40,-45 ºС, по юго-западным районам -23,-28 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -31,-33 ºС.

В Сургуте ясная погода без осадков. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -45, -47 градусов.

В Нижневартовске преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный от штиля до 3 метров в секунду. Температура воздуха: -45, -48 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU