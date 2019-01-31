2019-01-31T15:45:17+03:00
Происшествия

Вирусная программа позволила похитить у жителя Пыть-Яха полмиллиона рублей

Мужчина продиктовал все коды незнакомцу
Алена Кульмухаметова
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Игры на бирже плохо закончились для жителя Югры. Мужчина потерял полмиллиона рублей из-за мошенников.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе мужчина пострадал, установив вирусную программу. Ранее заявитель зарегистрировался на бирже «Forex-Market» с целью получения прибыли с инвестирования различных активов. На протяжении трех лет ему поступали звонки о необходимости перечисления накопившихся процентов от прибыли.

Сам потерпевший утверждает, что за эти три года не посещал этот сайт и не делал никаких вкладов. Но после долгих уговоров, воспользовавшись сбербанк-онлайн, по просьбе звонившего, перевел 31 тысячу рублей на сберегательный счет. После чего неизвестный предложил установить программу «AnyDesk» для того, чтобы сделать перевод «из-за рубежа».

Пострадавший продиктовал поступившие коды и все манипуляции происходили без его участия. Спустя несколько часов потерпевший получил смс о зачислении кредита в сумме более 430 тысяч рублей, тут же начались списывания денежных средств разными суммами. Таким образом мужчина лишился более 550 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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