2019-01-31T15:30:34+03:00
Общество

В Сентябрьске осенью сдадут новый дом

Квартиры в нем получат обитатели аварийного жилья
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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В поселении Сентябрьский Нефтеюганского района в сентябре 2019 года введут в эксплуатацию многоквартирный дом на 36 квартир. Об этом рассказали губернатору округа Наталье Комаровой в ходе её рабочей поездки в Нефтеюганский район.

- В доме будет размещено 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. Все работы ведутся по намеченному плану. Дом строится из качественных материалов, которые производятся на нашей площадке в Сургуте, – сообщил генеральный директор компании-застройщика «Строймаркет» Максим Дивак.

Наталья Комарова поинтересовалась, сколько всего аварийных домов на территории Сентябрьского. Глава поселения Андрей Светлаков доложил губернатору, что в населенном пункте остались три многоквартирных дома и один двухквартирный, подлежащие сносу. В них расположено 39 квартир.

Напомним, что с 2008 года на территории Сентябрьского в эксплуатацию было введено свыше 13 тысяч квадратных метров жилья. В декабре минувшего года был заселён новый дом на 36 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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