2019-01-31T14:55:22+03:00
Общество

Ханты-Мансийск принимает участие в проекте «Интерактивный бюджет для граждан»

Цифровой сервис будет накапливать сведения о бюджетных приоритетах
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Уже несколько лет по поручению Президента России все муниципалитеты ежегодно формируют «Бюджет для граждан» - краткое и доступное изложение информации о городском бюджете, предназначенное для жителей, которые не являются профессионалами в бюджетных вопросах.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, теперь «Бюджет для граждан» станет интерактивным – т.е. граждане не только смогут узнать, на что расходуются бюджетные средства, но и высказать свое мнение о приоритетах бюджетной политики.

Ханты-Мансийск также принял решение участвовать в проекте «Интерактивный бюджет для граждан». Размещение этого сервиса на сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска сделает муниципальный «Бюджет для граждан» более информативным и насыщенным, ориентированным на запросы населения.

Цифровой сервис будет накапливать сведения о выбранных гражданами бюджетных приоритетах, что в дальнейшем позволит органам местного самоуправления напрямую учитывать мнение жителей при формировании городского бюджета на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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