Сразу два жителя Нягани поверили мошенники и перевели им деньги

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-31T14:48:51+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенников. На этот раз на уловки злоумышленников попали сразу двое жителей Нягани.

Так, 47-летний мужчина лишился 109 тысяч рублей, желая поулчить потребительский кредит на 500 000 рублей. Ранее он оставил электронную заявку на сайте одного из банков. Через два дня мужчине позвонил молодой человек, который представился специалистом по работе с потребительскими кредитами и сообщил, что для одобрения кредита необходимо перечислить деньги, а также оплатить услуги курьера и страховку. В общей сложности за все псевдоуслуги заявитель перечислил злоумышленникам 109 тысяч рублей.

Еще один житель Нягани, пытаясь снять жилье, лишился 3500 рублей. Мужчина зашел на один из сайтов по предоставлению товаров и услуг и нашел понравившийся вариант. Позвонив по указанному номеру, ему ответил «риелтор» и объяснил, что для того, чтобы снять данное жилье ему необходимо заплатить комиссию. Няганец послушно выполнил условия, но после перевода денег на связь псевдориелтор не выходил.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по обоим фактам возбуждены уголовные дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU