2019-01-31T14:48:51+03:00
Происшествия

Сразу два жителя Нягани поверили мошенники и перевели им деньги

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Югры продолжают переводить деньги мошенников. На этот раз на уловки злоумышленников попали сразу двое жителей Нягани.

Так, 47-летний мужчина лишился 109 тысяч рублей, желая поулчить потребительский кредит на 500 000 рублей. Ранее он оставил электронную заявку на сайте одного из банков. Через два дня мужчине позвонил молодой человек, который представился специалистом по работе с потребительскими кредитами и сообщил, что для одобрения кредита необходимо перечислить деньги, а также оплатить услуги курьера и страховку. В общей сложности за все псевдоуслуги заявитель перечислил злоумышленникам 109 тысяч рублей.

Еще один житель Нягани, пытаясь снять жилье, лишился 3500 рублей. Мужчина зашел на один из сайтов по предоставлению товаров и услуг и нашел понравившийся вариант. Позвонив по указанному номеру, ему ответил «риелтор» и объяснил, что для того, чтобы снять данное жилье ему необходимо заплатить комиссию. Няганец послушно выполнил условия, но после перевода денег на связь псевдориелтор не выходил.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по обоим фактам возбуждены уголовные дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вирусная программа позволила похитить у жителя Пыть-Яха полмиллиона рублей
Пенсионерка из Сургута следила за тем, как мошенница 17 раз сняла деньги с её карты
В Сентябрьске осенью сдадут новый дом
Ханты-Мансийск принимает участие в проекте «Интерактивный бюджет для граждан»
Губернатор Югры находится с рабочей поездкой в Москве
Электростанок и деньги стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
В школах Ханты-Мансийска расширят список детей на льготное питание
Трое жителей ХМАО осуждены за вербовку в террористы
Сбербанк впервые профинансировал земельный банк строительной компании
В Нижневартовске из-за морозов изменилась схема движения микроавтобусов
Житель Советского получил 13 лет тюрьмы за наркотики
В Советском полицейские задержали за рулём нетрезвую девушку
Муниципалитеты Югры нарушают сроки ответов по свалкам для общественников
Условный и реальный сроки получили два югорчанина за кражу денег с карты
На юга из Ханты-Мансийска на отдых отправятся 600 детей
Житель Радужного едва не замерз на улице из-за потерянной трости
В Сургуте ссора строителей переросла в поножовщину
Пять IT-компаний Югры получат грантовую поддержку правительства
Жительница Ханты-Мансийска перевела сотруднику безопасности банка 40 тысяч рублей
В Нефтеюганском районе благоустроят 114 дворов
Нефтеюганец сдал оборудование предприятия на металлолом
В детсаду Угута детей будут обучать играть в шахматы
По ночам столбики термометров в Нижневартовске опускаются до -46 градусов