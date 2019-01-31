2019-01-31T14:17:36+03:00
Общество

Губернатор Югры находится с рабочей поездкой в Москве

Она встретится с президентом России
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 31 января, находится в рабочей поездке в Москве.

По информации портала правительства ХМАО-Югры, в столице глава региона проведет ряд рабочих встреч.

Кроме того, по приглашению священного синода Русской православной церкви Наталья Комарова примет участие в торжественном акте, посвященном десятилетию поместного собора Русской православной церкви и патриаршей интронизации 2009 года. Также участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин, главы субъектов государства.

Напомним, что торжественный акт станет финальным мероприятием XXVII международных Рождественских образовательных чтений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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