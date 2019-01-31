Губернатор Югры находится с рабочей поездкой в Москве
Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 31 января, находится в рабочей поездке в Москве.
По информации портала правительства ХМАО-Югры, в столице глава региона проведет ряд рабочих встреч.
Кроме того, по приглашению священного синода Русской православной церкви Наталья Комарова примет участие в торжественном акте, посвященном десятилетию поместного собора Русской православной церкви и патриаршей интронизации 2009 года. Также участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин, главы субъектов государства.
Напомним, что торжественный акт станет финальным мероприятием XXVII международных Рождественских образовательных чтений.
ИСТОЧНИК KP.RU