Электростанок и деньги стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-31T13:51:10+03:00

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Найти преступников не составило труда для югорских полицейских. Воришки сильно наследили.

Так, в Радужном 17-летний парень проник в продуктовый ларек, расположенный в 7 микрорайоне, и похитил более 3200 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими Сургутского района возбуждено уголовное дело в отношении 18 и 19-летних парней. Злоумышленники, взломав оконный блок, проникли в дачный дом, расположенный в посёлке Федоровский, и похитили торцовочный электростанок стоимостью 7500 рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU