Электростанок и деньги стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Найти преступников не составило труда для югорских полицейских. Воришки сильно наследили.
Так, в Радужном 17-летний парень проник в продуктовый ларек, расположенный в 7 микрорайоне, и похитил более 3200 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейскими Сургутского района возбуждено уголовное дело в отношении 18 и 19-летних парней. Злоумышленники, взломав оконный блок, проникли в дачный дом, расположенный в посёлке Федоровский, и похитили торцовочный электростанок стоимостью 7500 рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU