Трое жителей ХМАО осуждены за вербовку в террористы

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-31T13:13:48+03:00

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Накануне Приволжский окружной военный суд вынес приговор трем жителям Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемым в попытке завербовать потенциальных террористов.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области, трое жителей Сургута признаны виновными по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность.

По материалам дела известно, что трое жителей Сургута пытались вовлечь граждан в деятельность международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Один из фигурантов дела осужден на три года, двое других получили по 2,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU