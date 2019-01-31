Трое жителей ХМАО осуждены за вербовку в террористы
Накануне Приволжский окружной военный суд вынес приговор трем жителям Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемым в попытке завербовать потенциальных террористов.
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области, трое жителей Сургута признаны виновными по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность.
По материалам дела известно, что трое жителей Сургута пытались вовлечь граждан в деятельность международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Один из фигурантов дела осужден на три года, двое других получили по 2,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU