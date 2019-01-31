2019-01-31T12:47:07+03:00
Общество

Сбербанк впервые профинансировал земельный банк строительной компании

Средства пойдут на покупку или аренду земельных участков и расселение жилого фонда для строительства новых объектов
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Сбербанк открыл кредитную линию «Группе компаний «Брусника» на пополнение земельного банка. Планируется, что сделка будет заключена в феврале 2019 года. Ее сумма составит 1 млрд рублей сроком на 3 года. Денежные средства пойдут на покупку или аренду земельных участков, а также на расселение жилого фонда под снос для строительства новых объектов.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:

- Мы предложили нашему партнеру "ГК Брусника" кредит под будущую прибыль действующих проектов. Работает это так: лимит кредитования определяется в размере будущего чистого денежного потока по действующим проектам с дисконтом на риск недостижения заданных параметров. Проекты должны удовлетворять определенной степени строительной готовности. Выдача каждого транша в рамках лимита кредитования зависит от объема фактического поступления по данным проектам средств дольщиков. При этом банк контролирует затраты застройщика и погашение кредита за счет средств от реализации квартир, используя механизмы банковского сопровождения и залогового счета.

В новой модели бизнеса застройщики смогут распоряжаться своей прибылью только после ввода объекта в эксплуатацию и оформления одного права собственности в построенном жилом доме. Для многих застройщиков это будет непросто. Им потребуется больше собственных средств на первоначальном этапе: во-первых, чтобы выполнить требования банков по собственному участию при проектном финансировании, а во-вторых, чтобы выполнить требования законодательства о долевом строительстве. При этом застройщикам необходимо формировать земельный банк, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу компаний и продолжать развивать бизнес.

Группа компаний «Брусника» специализируется на строительстве городского жилья в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте и Московской области. Общий объем инвестиций Тюменского отделения Сбербанка в строительные объекты «Брусники» за 2018 год превысил 6,7 млрд рублей. На эти деньги было построено порядка 150 тыс. кв. м. жилой и коммерческой недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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