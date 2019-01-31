В Нижневартовске из-за морозов изменилась схема движения микроавтобусов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-31T12:44:37+03:00

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В связи с наступившим похолоданием департамент ЖКХ администрации Нижневартовска напоминает горожан о том, что с 1 января изменилась схема движения некоторых маршрутов. Пассажирам рекомендуют обращать внимание на номер маршрута, указанный на микроавтобусе, а также указанные конечные остановки.

Так, номер маршрута 6-К идет от ПАТП №2 - улица Индустриальная - улица Ленина - улица Маршала Жукова - улица Северная - улица Интернациональная - улица Чапаева - железнодорожный вокзал и обратно: Железнодорожный вокзал - улица Чапаева - улица Северная - улица Пермская - улица Интернациональная - улица Северная - улица Маршала Жукова - улица Ленина - улица Индустриальная – ПАТП №2.

Маршрутка с номер 10-К: следует от ПАТП №2 - улица 2-П - улица 60 лет Октября - улица Нефтяников - улица Мира - улица Героев Самотлора – улица Героев Самотлора, 30 и возвращается Улица Героев Самотлора, 30 - улица Героев Самотлора - улица Мира - улица Нефтяников - улица 60 лет Октября - улица 2-П - ПАТП №2.

Более подробная информация о движении автобусных маршрутов размещена на сайте органов местного самоуправления г. Нижневартовска в разделе «Информация для граждан», в подразделе «Транспорт и связь».

Напомним, для удобства жителей Нижневартовска, пользующихся общественным транспортом, работает мобильное приложение «Умный транспорт». Оно позволяет получать информацию о движении автобусов и поможет минимизировать время нахождения на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU