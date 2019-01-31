Житель Советского получил 13 лет тюрьмы за наркотики

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-31T12:20:25+03:00

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Советский районный суд признал виновным в незаконном сбыте наркотиков жителя города Советский ХМАО-Югры.

Как сообщает прокуратура округа, югорчанин распространял наркотики в составе банды с помощью сети интернет в крупном размере.

С августа по сентябрь 2017 года он купил крупную партию наркотиков у неизвестного. В одном из помещений г.Советский совместно со своим знакомым фасовал товар на более мелкие партии.

Далее готовые «закладки» обвиняемый и его знакомый для последующего сбыта размещали их по «тайникам» в различных местах Советского. Все сделки по сбыту наркотических средств проходили с помощью сети «Интернет».

Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU