2019-01-31T12:20:25+03:00
Происшествия

Житель Советского получил 13 лет тюрьмы за наркотики

Мужчина распространял их на территории Югры
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Советский районный суд признал виновным в незаконном сбыте наркотиков жителя города Советский ХМАО-Югры.

Как сообщает прокуратура округа, югорчанин распространял наркотики в составе банды с помощью сети интернет в крупном размере.

С августа по сентябрь 2017 года он купил крупную партию наркотиков у неизвестного. В одном из помещений г.Советский совместно со своим знакомым фасовал товар на более мелкие партии.

Далее готовые «закладки» обвиняемый и его знакомый для последующего сбыта размещали их по «тайникам» в различных местах Советского. Все сделки по сбыту наркотических средств проходили с помощью сети «Интернет».

Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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