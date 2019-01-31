В Советском полицейские задержали за рулём нетрезвую девушку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-31T12:00:46+03:00

Она не впервые водит авто в таком состоянии

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Дознавателями Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки за пьяную езду.

Как оказалось, подозреваемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенная прав на управление транспортным средством. Югорчанке за вождение в нетрежвом виде грозит серьёзный штраф. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в округе зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 39, из них: 9 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыта одна ранее зарегистрированная кража.

ИСТОЧНИК KP.RU