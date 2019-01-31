2019-01-31T12:00:46+03:00
Происшествия

В Советском полицейские задержали за рулём нетрезвую девушку

Она не впервые водит авто в таком состоянии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дознавателями Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки за пьяную езду.

Как оказалось, подозреваемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенная прав на управление транспортным средством. Югорчанке за вождение в нетрежвом виде грозит серьёзный штраф. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в округе зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 39, из них: 9 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрыта одна ранее зарегистрированная кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое жителей ХМАО осуждены за вербовку в террористы
Сбербанк впервые профинансировал земельный банк строительной компании
В Нижневартовске из-за морозов изменилась схема движения микроавтобусов
Житель Советского получил 13 лет тюрьмы за наркотики
Муниципалитеты Югры нарушают сроки ответов по свалкам для общественников
Условный и реальный сроки получили два югорчанина за кражу денег с карты
На юга из Ханты-Мансийска на отдых отправятся 600 детей
Житель Радужного едва не замерз на улице из-за потерянной трости
В Сургуте ссора строителей переросла в поножовщину
Пять IT-компаний Югры получат грантовую поддержку правительства
Жительница Ханты-Мансийска перевела сотруднику безопасности банка 40 тысяч рублей
В Нефтеюганском районе благоустроят 114 дворов
Нефтеюганец сдал оборудование предприятия на металлолом
В детсаду Угута детей будут обучать играть в шахматы
По ночам столбики термометров в Нижневартовске опускаются до -46 градусов