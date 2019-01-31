Муниципалитеты Югры нарушают сроки ответов по свалкам для общественников

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-31T11:54:46+03:00

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Общественники Ханты-Мансийского автономного округа подвели итоги реализации проекта «Генеральная уборка» на территории региона за 2018 год. Всего в округе на карте свалок отмечено 1 тысяча 126 мест несанкционированного хранения мусора.

По информации ОНФ Югры, 574 свалки ликвидированы, 388 обращений находятся в стадии рассмотрения, по более 100 обращениям на сегодняшний день нет информации от муниципальных властей о том, какие действия они собираются предпринять по проблемным объектам.

- Администрации муниципалитетов нарушают федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который определяет 30-дневный срок для ответа. Особенно отличились администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов, города Сургута. Ответов по некоторым обращениям в региональном штабе ОНФ в Югре ждут по несколько месяцев, - прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе Евгений Печерица.

К примеру, ответ на обращение по несанкционированному сливу ЖБО в поселке Кедровый Ханты-Мансийского района от 17 мая 2018 г. поступил в региональный штаб ОНФ лишь в ноябре, еще по двум обращениям срок превысил год.

В мае жители Кедрового зафиксировали, что ассенизаторская машина сливает отходы канализации в окрестный лес. По словам жителей села, это привычный способ «утилизации» ЖБО в поселении. Эксперты ОНФ выехали на место, подтвердили данное нарушение: из незастывших луж исходил нестерпимый запах канализации, и направили письмо в администрацию Ханты-Мансийского района. Ответ, что свалка ликвидирована, пришел лишь 7 ноября.

Тогда же поступил ответ по свалке промышленных отходов в черте поселка Горноправдинск. Но, если учесть, что снег в регионе в начале ноября уже лежал, проверить качество уборки на объектах не представлялось возможным. Потому ни по одной, ни по второй свалке статус на карте свалок до сих пор не изменен.

ИСТОЧНИК KP.RU