Условный и реальный сроки получили два югорчанина за кражу денег с карты

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-31T11:44:02+03:00

Деньги они спустили за несколько дней

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Двое жителей Югры несколько дней пользовались деньгами с банковской карты женщины. Простить долг она не захотела.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, накануне Белоярский городской суд признал виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета двух югорчан.

Злоумышленники в октябре 2018 года, завладев банковской картой потерпевшей, за несколько дней потратили более 60 тысяч рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму – наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU