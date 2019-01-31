На юга из Ханты-Мансийска на отдых отправятся 600 детей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-31T11:18:46+03:00

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Более 600 детей Ханты-Мансийска летом отправятся отдыхать в детские оздоровительные лагеря Республики Крым и Краснодарского края.

На отдых в южных широтах России могут рассчитывать, в основном, воспитанники учреждений физической культуры и спорта города.

Для того, чтобы получить путёвку родителям необходимо написать заявление, приём которых начинается с 09:00 часов 1 февраля.

Это можно сделать тремя способами: при личном обращении в отдел по организации отдыха и оздоровления детей, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» или посредством обращения в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры, либо Путем заполнения формы запроса, на Едином портале государственных услуг перейдя по ссылке. После подачи заявления Вам в течение одного рабочего дня придёт уведомление в личный кабинет, что заявление зарегистрировано.

Отметим, что все больше родителей ежегодно выбирают третий способ подачи заявления. Ведь он наиболее удобный и исключает необходимость ездить из одного конца города в другой, стоять в очередях, заполнять несколько различных бланков и так далее. Все это можно сделать дома, не отвлекаясь от домашних дел и не тратя драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU