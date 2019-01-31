2019-01-31T10:51:29+03:00
Общество

Житель Радужного едва не замерз на улице из-за потерянной трости

Его спасли полицейские
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Полиция Югры" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Полиция Югры" в соцсети ВКонтакте
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Падение могло оказаться смертельным для жителя Радужного если бы не помощь очевидцев и полицейских.

Как сообщает полиция Югры, в дежурную часть города Радужный позвонила горожанка и рассказала, что из окна своей квартиры увидела мужчину, который упал и больше не смог подняться.

Сотрудники патрульно-постовой службы сержант полиции Александр Базне и младший сержант полиции Рустам Юлдашев в тот момент находились неподалёку. Они несли службу в седьмом микрорайоне города и первыми пришли на помощь мужчине.

Возле одного из домов они увидели лежащего без сил горожанина, а неподалеку ортопедический инструмент для дополнительной опоры при ходьбе. Подняв его на ноги и оказав первую необходимую помощь, полицейские доставили югорчанина домой.

Стражи порядка выяснили, что 54-летний житель шел домой после прогулки. Поскользнувшись, он упал, и подняться самостоятельно уже не мог, так как трость выпала на недосягаемое для него расстояние. На улице при -39 градусах по Цельсию у него стала пропадать чувствительность в ногах. Организм мужчины начал переохлаждаться.

Передав мужчину родственникам и убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает инспекторы патрульно-постовой службы отправилась для дальнейшего несения службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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