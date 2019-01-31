В Сургуте ссора строителей переросла в поножовщину

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-31T10:41:07+03:00

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Ссора между строителями-ремонтниками завершилась смертью одного из них. В деле разбираются следователи.

По информации следственного комитета Югры, следователи Сургута возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Преступление произошло в одной из квартир дома 10 по улице Тюменский тракт.

По версии следствия, между двумя работниками бригады, занимающейся ремонтом, произошел конфликт и драка, во время которой 48-летний подозреваемый нанес удар ножом по телу 22-летнего потерпевшего. От полученного ранения молодой человек скончался на месте преступления.

Подозреваемый задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU