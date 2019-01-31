В Сургуте ссора строителей переросла в поножовщину
Ссора между строителями-ремонтниками завершилась смертью одного из них. В деле разбираются следователи.
По информации следственного комитета Югры, следователи Сургута возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Преступление произошло в одной из квартир дома 10 по улице Тюменский тракт.
По версии следствия, между двумя работниками бригады, занимающейся ремонтом, произошел конфликт и драка, во время которой 48-летний подозреваемый нанес удар ножом по телу 22-летнего потерпевшего. От полученного ранения молодой человек скончался на месте преступления.
Подозреваемый задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU