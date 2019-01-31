Пять IT-компаний Югры получат грантовую поддержку правительства

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-31T10:31:35+03:00

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Предприниматели смогут потратить деньги на оказание услуг, разработку и производство товаров, аренду помещений и оборудования, а также на лицензирование или сертификацию. Прием заявок на получение грантов в виде субсидии на реализацию IT-проектов стартует в Югре 4 февраля.

Как сообщает портал правительства Югры, финансовую поддержку на общую сумму 1,5 миллиона рублей смогут получить не более пяти IT-компаний автономного округа.

Прием документов идёт через региональный департамент информационных технологий и цифрового развития до 2 апреля. С 3 по 12 апреля состоится рассмотрение и проверка представленных документов. Отбор получателей грантов произведет специальная комиссия с 15 по 22 апреля.

Напомним, что такая грантовая поддержка IT-сектора в Югре предусмотрена в рамках реализации государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа».

ИСТОЧНИК KP.RU