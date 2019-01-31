Жительница Ханты-Мансийска перевела сотруднику безопасности банка 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-31T10:00:32+03:00

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На личном опыте убедилась пенсионерка из Ханты-Мансийска, что сообщать номе карты и коды доступа незнакомцам по телефону нельзя. Урок ей обошёлся в 40 тысяч рублей.

- В дежурную часть полиции окружной столицы Югры обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он утверждал, что банковская карта заблокирована. Чтобы получить доступ к лицевому счету и разблокировать карту, необходимо ввести код доступа, пришедший на телефон пенсионерки. После передачи личных данных со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме более 40 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU