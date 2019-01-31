В Нефтеюганском районе благоустроят 114 дворов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-31T09:50:52+03:00

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Рабочую встречу с главой Нефтеюганского района Галиной Лапковской провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в поселок Сентябрьский .

- Вопросы ликвидации приспособленных для проживания помещений, балков, аварийного жилья имеют большое значение для людей, обеспечения удобства проживания, а нередко и безопасности, – сказала Наталья Комарова. – Интересен опыт Нефтеюганского района в части принятия решений по благоустройству – у муниципалитета есть победы федерального значения. И этот опыт можно предложить другим муниципальным образованиям.

Галина Лапковская сообщила, что программа по формированию комфортной городской среды в Нефтеюганском районе реализуется уже третий год. На федеральном уровне муниципалитетом было представлено три проекта, которые успешно реализованы ещё в 2017 году.

- Программой до 2024 года предусмотрено благоустройство 114 дворовых территорий. На сегодняшний день с учётом программных мероприятий в 2019 году будет благоустроено 60 процентов от плана. При этом часть территорий будет благоустроена с участием граждан, с применением механизмов инициативного бюджетирования, – заверила Галина Лапковская.

ИСТОЧНИК KP.RU