2019-01-31T09:40:18+03:00
Происшествия

Нефтеюганец сдал оборудование предприятия на металлолом

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Обманул друга и сдал на металлолом оборудование на 130 тысяч рублей житель Нефтеюганского района. За кражу мужчине грозит срок.

По информации УМВд по ХМАО-Югре, преступление произошло в октябре прошлого года. Представитель одного из предприятий муниципалитета сообщил о том, что неизвестный похитил оборудования.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний работник подрядной организации.

Следователь выяснил, что оборудование было направлено подрядчику для ремонта. Злоумышленник решил сдать аппаратуру на металлолом, чтобы заработать немного денег. Мужчина попросил о помощи своего знакомого, которому сказал, что оснащение выведено из эксплуатации и списано.

Своими действиями подозреваемый нанес организации материальный ущерб на сумму более 130 000 рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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