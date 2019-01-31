Нефтеюганец сдал оборудование предприятия на металлолом
Обманул друга и сдал на металлолом оборудование на 130 тысяч рублей житель Нефтеюганского района. За кражу мужчине грозит срок.
По информации УМВд по ХМАО-Югре, преступление произошло в октябре прошлого года. Представитель одного из предприятий муниципалитета сообщил о том, что неизвестный похитил оборудования.
Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 29-летний работник подрядной организации.
Следователь выяснил, что оборудование было направлено подрядчику для ремонта. Злоумышленник решил сдать аппаратуру на металлолом, чтобы заработать немного денег. Мужчина попросил о помощи своего знакомого, которому сказал, что оснащение выведено из эксплуатации и списано.
Своими действиями подозреваемый нанес организации материальный ущерб на сумму более 130 000 рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU