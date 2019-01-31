В детсаду Угута детей будут обучать играть в шахматы

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-31T09:22:55+03:00

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Сургутский район посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Она приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам социализации детей сельского поселения Угут. В селе построены десткий сад, школа и есть интернат.

По словам руководителя детского сада Татьяны Титомир, новый детский сад, который был открыт в Угуте в прошлом году, отвечает всем современным требованиям.

- Посещают детский сад 132 ребенка, из них 37 детей – до 3 лет. Садик рассчитан на 8 групп, но действует пока 7. Пустующую группу мы используем как кабинет дополнительного образования. Кроме того, закупается оборудование для проведения кружка по шахматам, - поделилась Татьяна Титомир.

В свою очередь глава региона предложила еще один вариант использования пустующих площадей, который позволит привлекать детей, не посещающих дошкольное учреждение. В частности, идея заключается в том, чтобы дать возможность матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, но имеющих соответствующее образование, стать педагогом и учить других «домашних» ребят музыке, танцам, изобразительному искусству.

- Это один из первых и главных шагов социализации для детей, - акцентировала внимание Наталья Комарова.

Директор школы Угута Евгений Титоренко рассказал, что опыт адаптации детей дошкольного возраста есть и в общеобразовательном учреждении.

Сегодня в интернате находятся 103 ребенка, часть которых приехала из мест традиционного проживания коренных народов Севера Югры и не всегда имеет связь с родителями. Директор отметил, что задачу школы видят в том, чтобы адаптировать ребенка и подготовить его к решению - хочет ли он после школы вернуться обратно, в места традиционного природопользования, либо хочет продолжить образование.

Участники круглого стола не обошли стороной тему адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU