2019-01-31T08:58:54+03:00
Общество

По ночам столбики термометров в Нижневартовске опускаются до -46 градусов

Югорчан просят без надобности не выезжать за пределы населённых пунктов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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На территории Нижневартовска с 30 января по 6 февраля вводится режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков по ночам столбики термометров будут опускаться до -46 градусов.

На этот период в городе будет создан оперативный штаб, который позволит быстро реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации. На предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства будут усилены меры по предупреждению аварийных ситуаций. На объектах и системах жизнеобеспечения города будет усилено дежурство аварийных бригад.

Чтобы не допустить случаев обморожения, специалисты БУ «Центр медицинской профилактики» рекомендуют вартовчанам одеваться и обуваться теплее, не злоупотреблять горячительными напитками, не курить на морозе.

При наступлении сильных морозов специалисты советуют отказаться от поездок на машине за пределы города. Если перенести поездку невозможно, следует заранее узнать о существующих пунктах обогрева.

Кроме того, родителям рекомендуется отслеживать актированные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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