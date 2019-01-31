В Югорске 6-летний мальчик во время прогулки сбежал и уехал из города
У ребёнка врождённое заболевание
Ребёнок сел в автобус и уехал из городаФото: Татьяна Коркина
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Несколько часов искали 6-летнего мальчика волонтёры и полицейские из Югорска. Ребёнка нашли в посёлке Пионерский.
С заявлением об исчезновении сына в полицию заявила мама. Выяснилось, что у 6-летнего мальчика диагноз – аутизм и он ни с кем не разговаривает.
Удалось выяснить, что ребенок сел на автобус и проехал 40 километров из города Югорск, пока его не нашел экипаж вневедомственной охраны.
В поселке Пионерский из автобуса мальчика забрал экипаж вневедомственной охраны, которые передали ребёнка для дальнейшего разбирательства инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU