Оказался не Игорь из Москвы: мошенники на 80 тысяч рублей обманули пенсионера из Югры

СЕГОДНЯ 08:37 2019-01-31T08:37:41+03:00

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Ни секунду сомнений не промелькнуло в голове у жителя югорского посёлка Унъюган, что звонивший человек может оказаться мошенником.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Октябрьского района поступило сообщение от 61-летнего жителя поселка Унъюган. Злоумышленники обманули мужчину на 80000 рублей.

Накануне югорчанину позвонил неизвестный. Во время разговора пенсионер предположил, что звонивший ему человек мог быть его племянником Игорем, который живет в Москве. Мошенник подтвердил предположение и сообщил, что сейчас находится в Югорске в командировке, и хотел бы заехать в гости к дяде.

Спустя некоторое время мужчина перезвонил и пояснил, что был остановлен сотрудниками ГИБДД. Так как накануне он употреблял спиртное, представителями полиции был выявлен факт остаточного опьянения. И теперь для увода от административной ответственности необходимо перевести деньги на банковский счет. Потерпевший, поговорив по телефону с «сотрудником ГИБДД», который посоветовал поторопиться и продиктовал номер своей банковской карты, перевел необходимую сумму.

Через некоторое время вновь позвонивший «племянник Игорь» сообщил заявителю, для того, чтобы урегулировать вопрос до конца, снова необходимо ещё 30000 рублей. Поверив на слово, пенсионер таким же образом направил указанную сумму на банковскую карту злоумышленника. Еще 10000 рублей были отправлены для осуществления дальнейшего сопровождения по дороге «племянника».

Только после прекратившихся звонков пенсионер заподозрил, что мог стать жертвой мошеннических действий. Телефон злоумышленника стал недоступен.

Позвонив по номеру телефона своего настоящего племянника Игоря, который пояснил потерпевшему, что в данный момент находится в Москве и за пределы города не выезжал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские Октябрьского района проводят проверку и устанавливают лица, причастные к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU