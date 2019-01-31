2019-01-31T07:57:18+03:00
Происшествия

Доверчивые девушки из Югры перевели мошенникам из соцсети деньги

Взломщики использовали аккаунты родных и близких людей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Простой звонок брату и коллеге мог сохранить сбережения молодых жительниц Югры, но девушки поверили сообщениям.

Так, 25-летняя жительница Пыть-Яха также лишилась 13 тысяч рублей. В социальной сети «Вконтакте» ей пришло сообщение от двоюродного брата с просьбой одолжить деньги. Совершив перевод, родственница решила поинтересоваться дошли ли деньги. В сообщении мужчина написал, что на карте была задолженность, и попросил еще 16 тысяч рублей. Девушка решила проверить родственника и спросила имена близких. После чего узнала, что страница была взломана и от имени брата писали злоумышленники.

А 26-летней жительнице посёлка Междуреченский в одной из социальных сетей пришло сообщение от коллеги, которая попросила до завтра одолжить 3 тысячи рублей. Так как ранее девушка неоднократно занимала знакомой, то у нее не возникло вопросов по поводу такой просьбы. Перечислив указанную сумму на карту, она позвонила подруге для уточнения информации. На что последняя ответила, что переписку с ней сегодня не вела и никаких денег в долг не просила.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оказался не Игорь из Москвы: мошенники на 80 тысяч рублей обманули пенсионера из Югры
За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека
Сбербанк реализовал услугу интернет-эквайринга с компанией ООО «СИАТ»
Погода в Югре 31 января: - 41 градус и солнечно
Жители Югры перевели мошенникам с сайтов объявлений 180 тысяч рублей
Мобильный технопарк посетили 135 юных сургутян
Депутат Госдумы ответил на вопросы жителей Нижневартовска
Жители Югры могут установить коллективные антенны для цифрового ТВ
Полицейские Югры из-за морозов переходят на усиленный режим работы
Жительницу Лангепаса отправили на исправительные работы за продажу алкоголя ребенку
В Няганской окружной больнице пациентам запретили встречаться с родственниками
В сентябре планируется открытие спортивного центра в Мегионе
Сургутяне собираются идти на Хабиба даже в минус 40
В Ханты-Мансийске объявлен карантин по гриппу
Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке
В Нефтеюганске директор фирмы продал служебный автомобиль со штрафстоянки
Вартовчане предложили идеи по улучшению города
В Ханты-Мансийске проверяют, кто «минировал» три школы