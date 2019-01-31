Доверчивые девушки из Югры перевели мошенникам из соцсети деньги

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-31T07:57:18+03:00

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Простой звонок брату и коллеге мог сохранить сбережения молодых жительниц Югры, но девушки поверили сообщениям.

Так, 25-летняя жительница Пыть-Яха также лишилась 13 тысяч рублей. В социальной сети «Вконтакте» ей пришло сообщение от двоюродного брата с просьбой одолжить деньги. Совершив перевод, родственница решила поинтересоваться дошли ли деньги. В сообщении мужчина написал, что на карте была задолженность, и попросил еще 16 тысяч рублей. Девушка решила проверить родственника и спросила имена близких. После чего узнала, что страница была взломана и от имени брата писали злоумышленники.

А 26-летней жительнице посёлка Междуреченский в одной из социальных сетей пришло сообщение от коллеги, которая попросила до завтра одолжить 3 тысячи рублей. Так как ранее девушка неоднократно занимала знакомой, то у нее не возникло вопросов по поводу такой просьбы. Перечислив указанную сумму на карту, она позвонила подруге для уточнения информации. На что последняя ответила, что переписку с ней сегодня не вела и никаких денег в долг не просила.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU