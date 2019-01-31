2019-01-31T07:36:02+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека

Задержаны шесть нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое ДТП, в котором пострадал виновник аварии, случилось на трассе в Нефтеюганском районе. Мужчина врезался в «Камаз».

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 11:15 на 2 км в направлении к кусту от федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 32-летний водитель за рулём «Шевроле Каптива» при повороте направо врезался в «Камаз», который поворачивал налево по своей полосе.

В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле Каптива» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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