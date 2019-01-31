Погода в Югре 31 января: - 41 градус и солнечно

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-31T07:03:05+03:00

Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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В четверг, 31 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём -34,-39 ºС, местами -28,-33 ºС, по юго-западным районам -21,-26 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём: -34,-36 ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -41, -38 градусов.

В Нижневартовске преимущественно ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха: -42, -39 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU