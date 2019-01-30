Жители Югры перевели мошенникам с сайтов объявлений 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-30T15:47:42+03:00

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Югорчане продолжают попадать в сети мошенников. Так, в Лангепасе местный житель лишился 125 тысяч рублей при покупке лодочного мотора. Связавшись с продавцом и обговорив условия сделки, он перечислил деньги. После того как лжепродавец перестал выходить на связь, мужчина решил проверить отзывы на сайте, из которых узнал, что пострадал от действий мошенника.

В аналогичной ситуации оказалась 32-летняя сургутянка и 23-летний житель поселения Половинка. Жители Югры лишились 29 и 7 тысяч соответственно при покупке автозапчастей.

В Пыть-Яхе 57-летний мужчина на сайте объявлений нашел объявление о продаже автомобиля «Волга 31105». В связи с тем, что желающих на покупку авто было много, продавец предложил внести предоплату в размере 20 тысяч рублей. После получения перевода лжепродавец попросил еще равнозначную суммы четырьмя переводами по 5 тысяч рублей. Когда потерпевший понял, что попался на уловки злоумышленника, запросил возврат. Однако мужчина выключил телефон и перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU