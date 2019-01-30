Мобильный технопарк посетили 135 юных сургутян
Азы робототехники и графического дизайна смогли постигнуть 135 юных белоярцев из Сургутского района. Ребята познакомились с технологиями освоения космоса, побывали в планетарии.
В поселении Белый Яр гостил мобильный технопарк - микроавтобус, внутри которого находится оборудование для изучения всего вышеперечисленного. Как сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой, все занятия проходили на базе Центра детского творчества.
В ближайшие недели возможность приобрести прикладные навыки в научной и технической сферах появится у ребят из Барсово и Солнечного. В феврале мобильный кванториум приедет к ним.
К слову, мобильный кванториум в Сургутском районе стал первым в своем роде в Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU