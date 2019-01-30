2019-01-30T15:33:56+03:00
Общество

Мобильный технопарк посетили 135 юных сургутян

Все занятия проходили на базе Центра детского творчества
Алена Кульмухаметова
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Фото с группы "Глава в районе: Андрей Трубецкой"Фото с группы "Глава в районе: Андрей Трубецкой"
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Азы робототехники и графического дизайна смогли постигнуть 135 юных белоярцев из Сургутского района. Ребята познакомились с технологиями освоения космоса, побывали в планетарии.

В поселении Белый Яр гостил мобильный технопарк - микроавтобус, внутри которого находится оборудование для изучения всего вышеперечисленного. Как сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой, все занятия проходили на базе Центра детского творчества.

В ближайшие недели возможность приобрести прикладные навыки в научной и технической сферах появится у ребят из Барсово и Солнечного. В феврале мобильный кванториум приедет к ним.

К слову, мобильный кванториум в Сургутском районе стал первым в своем роде в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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