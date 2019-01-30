Депутат Госдумы ответил на вопросы жителей Нижневартовска

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-30T15:45:14+03:00

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Депутат Государственной Думы от Тюменской области Николай Брыкин завершает свою рабочую поездку в Нижневартовск. Сегодня у народного избранника насыщенный день - в первой половине состоялся прием граждан, а в эти минуты приходит встреча с одним из трудовых коллективов города.

Со своими обращениями на личный прием к Николаю Брыкину пришло семь жителей Нижневартовска. Горожанам удалось озвучить депутату Госдумы волнующие их вопросы, начиная от миграционной политики, заканчивая реконструкцией городской дамбы и другими социально-бытовыми вопросами.

Так, одну из жительниц города, многодетную мать, имеющую детей-инвалидов, волновал вопрос получения социальных выплат. Она попросила народного избранника посодействовать в решении вопросов с Пенсионным фондом.

Еще одно обращение касалось ускорения процедуры получения гражданства для приезжающих из стран Ближнего Зарубежья. Николай Брыкин пояснил, что данный вопрос уже рассматривается в Государственной думе, работа в этом направлении идет.

В эти минуты у депутата Госдумы проходит встреча с коллективом одного из нефтепромысловых предприятий города. Николай Брыкин обсуждает с сотрудниками производственные и социальные вопросы. Далее народный избранник планирует встретиться с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU