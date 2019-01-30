2019-01-30T14:43:30+03:00
Общество

Жители Югры могут установить коллективные антенны для цифрового ТВ

Она позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города НефтеюганскФото с сайта администрации города Нефтеюганск
Изменить размер текста:

У жителей многоквартирных домов Ханты-Мансийского автономного округа есть возможность обратиться к управляющим компаниям с заявкой на монтаж коллективной антенны для её эксплуатации всем домом. Антенна обеспечит устойчивый приём бесплатных цифровых эфирных каналов даже в условиях плотной застройки.

Коллективная антенна на высоте не менее 10 метров также позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания. При этом телевизоры или цифровые приставки жильцов должны поддерживать стандарт DVB-T2.

Напомним, с 1 января 2019 года в Югре прекращено аналоговое вещание, отныне телевидение доступно только в цифровом формате. Предлагается 20 бесплатных каналов отличного качества. Телевизоры, выпущенные после 2013 года, автоматически принимают сигнал. Остальным нужно приобретать приставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Югры перевели мошенникам с сайтов объявлений 180 тысяч рублей
Мобильный технопарк посетили 135 юных сургутян
Депутат Госдумы ответил на вопросы жителей Нижневартовска
Полицейские Югры из-за морозов переходят на усиленный режим работы
Жительницу Лангепаса отправили на исправительные работы за продажу алкоголя ребенку
В Няганской окружной больнице пациентам запретили встречаться с родственниками
В сентябре планируется открытие спортивного центра в Мегионе
Сургутяне собираются идти на Хабиба даже в минус 40
В Ханты-Мансийске объявлен карантин по гриппу
Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке
В Нефтеюганске директор фирмы продал служебный автомобиль со штрафстоянки
Вартовчане предложили идеи по улучшению города
В Ханты-Мансийске проверяют, кто «минировал» три школы