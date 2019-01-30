Жители Югры могут установить коллективные антенны для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-30T14:43:30+03:00

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У жителей многоквартирных домов Ханты-Мансийского автономного округа есть возможность обратиться к управляющим компаниям с заявкой на монтаж коллективной антенны для её эксплуатации всем домом. Антенна обеспечит устойчивый приём бесплатных цифровых эфирных каналов даже в условиях плотной застройки.

Коллективная антенна на высоте не менее 10 метров также позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания. При этом телевизоры или цифровые приставки жильцов должны поддерживать стандарт DVB-T2.

Напомним, с 1 января 2019 года в Югре прекращено аналоговое вещание, отныне телевидение доступно только в цифровом формате. Предлагается 20 бесплатных каналов отличного качества. Телевизоры, выпущенные после 2013 года, автоматически принимают сигнал. Остальным нужно приобретать приставку.

ИСТОЧНИК KP.RU