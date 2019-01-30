Полицейские Югры из-за морозов переходят на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-30T14:13:04+03:00

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Морозы до – 46 градусов пришли в Ханты-Мансийский автономный округ. В этой связи многие службы переходят на усиленный режим работы.

Так, с 30 января по 5 февраля на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», автодороги «Подъезд к городу Сургут» и автодороги «Нефтеюганск – Сургут» сотрудниками ГИБДД будут проведены спецмероприятия, а именно: «Водитель», «Пешеход», «Ремень безопасности» и «Скорость».

Напомним, по информации «Центроспас – Югории», на территории округа до конца января ожидается похолодание: ночью до -46 градусов, днем при прояснениях до -36 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции округа обращаются к югорчанам с просьбой отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU