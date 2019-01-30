Жительницу Лангепаса отправили на исправительные работы за продажу алкоголя ребенку
Жительницу Лангепаса осудили за незаконную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему. Как выяснилось, женщину уже судили за аналогичное нарушение закона. В апреле 2018 года была привлечена к административной ответственности.
Однако наказание никак не повлияло на поведение дамы. И в ноябре 2018 года она в другом магазине вновь реализовала спиртосодержащий напиток подростку, что послужило основанием для возбуждения в отношении нее уже уголовного дела.
С учетом позиции гособвинителя суд приговорил ее к наказанию в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием из зарплаты в доход государства 5%. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей алкогольной продукции, сроком на 6 месяцев, сообщает прокуратура ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU