Жительницу Лангепаса отправили на исправительные работы за продажу алкоголя ребенку

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-30T13:47:17+03:00

Женщина второй раз за год нарушила один и тот же закон

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Жительницу Лангепаса осудили за незаконную реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему. Как выяснилось, женщину уже судили за аналогичное нарушение закона. В апреле 2018 года была привлечена к административной ответственности.

Однако наказание никак не повлияло на поведение дамы. И в ноябре 2018 года она в другом магазине вновь реализовала спиртосодержащий напиток подростку, что послужило основанием для возбуждения в отношении нее уже уголовного дела.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил ее к наказанию в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием из зарплаты в доход государства 5%. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей алкогольной продукции, сроком на 6 месяцев, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU