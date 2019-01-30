В Няганской окружной больнице пациентам запретили встречаться с родственниками

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-30T13:14:41+03:00

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В Няганской окружной больнице из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 30 января вводятся ограничительные мероприятия. Масочный режим введен несколько дней назад.

Отменены часы посещения родственниками. В палатах, коридорах, производственных помещениях медучреждения в усиленном режиме проводится ультрафиолетовое облучение, проветривание.

Проводится влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму для вирусных инфекций. Кроме того, пациентам запрещается без особой необходимости покидать отделения, выходить на прогулку. Прием передач осуществляется с 8 часов до 19 часов через стол справок. Госпитализация плановых пациентов при наличии у них клинических признаков гриппа и ОРВИ так же не ведется.

Как сообщили в администрации города, за минувшую неделю с диагнозом – ОРВИ и грипп госпитализировано 15 человек, в том числе 10 детей. Всего с начала 2019 года зарегистрировано 13 лабораторно подтверждённых случаев гриппа, в 7 случаях у детей.

- Это ожидаемый сезонный подъем заболевания, – рассказывает заведующая эпидемиологическим отделом больницы Анна Владимировна Дерябина. Мы к нему готовы: в учреждении создан достаточный запас дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU