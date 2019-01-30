В сентябре планируется открытие спортивного центра в Мегионе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-30T12:25:45+03:00

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Срок ввода в эксплуатацию спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе Мегион был перенесен по ряду причин.

Как сообщает портал правительства ХМАО-Югры, в их числе: несоответствие проектной и сметной документации, отсутствие отдельных узлов и проектных решений, не учтена часть видов работ и материалов, несоответствия проектного и фактического геологического строения основания под автомобильную дорогу (проезд по улице Норкина), выявленными согласно инженерно-геологических изысканий и препятствующими гарантиям качества, надежности и долговечности дороги.

- Мегионцы ждут центр с 2015 года. Комплекс, безусловно, разгрузит общеобразовательные организации, где сейчас сконцентрированы спортивные интересы населения города, даст взрослым и детям возможность заниматься игровыми видами спорта на специализированной площадке, - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам главы Мегиона Олега Дейнеки, на сегодняшний день готовность объекта составляет 90%.

- В плане графика объект движется. Он может быть готов уже в марте текущего года. Введем мы его в эксплуатацию в конце сентября. Все земляные работы вокруг центра выполнены на 100%, - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что на текущий момент на объекте проведено 14 проверок окружной Службой жилищного и строительного надзора. Последняя - 10 декабря прошлого года. Очередная проверка запланирована на 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU