Сургутяне собираются идти на Хабиба даже в минус 40
Жители Сургута ожидает горячая встреча с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедов в лютые морозы.
Напомним, 31 января, в Сургуте столбики термометров опустятся от -41, до -44 градусов.
Глава города Сургут Вадим Шувалов на своей страничке в соцсети Вконтакте сообщает, что 31 января в 20:00 чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов встретится с сургутянами и гостями города в СК «Спарта».
В целях безопасности вход будет осуществляться по приглашениям. Приглашения бесплатные, распространяются среди городских, окружных спортивных и общественных организаций. Часть билетов раздали ещё 29 января. Количество мест ограничено. На мероприятии действует возрастное ограничение 12+.
Ранее Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с жителями Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU