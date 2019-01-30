2019-01-30T11:56:48+03:00
Общество

Сургутяне собираются идти на Хабиба даже в минус 40

Вход строго по приглашениям
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Жители Сургута ожидает горячая встреча с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедов в лютые морозы.

Напомним, 31 января, в Сургуте столбики термометров опустятся от -41, до -44 градусов.

Глава города Сургут Вадим Шувалов на своей страничке в соцсети Вконтакте сообщает, что 31 января в 20:00 чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов встретится с сургутянами и гостями города в СК «Спарта».

В целях безопасности вход будет осуществляться по приглашениям. Приглашения бесплатные, распространяются среди городских, окружных спортивных и общественных организаций. Часть билетов раздали ещё 29 января. Количество мест ограничено. На мероприятии действует возрастное ограничение 12+.

Ранее Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с жителями Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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