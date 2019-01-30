В Ханты-Мансийске объявлен карантин по гриппу

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-30T11:29:35+03:00

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В Югре продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Образовательные учреждения одно за другим закрываются на карантин.

Так, в Ханты-Мансийске школа №1 имени Созонова и школа №8 с 30 января по 5 февраля объявила карантин. Школьники продолжатся в дистанционной форме.

В месенджерах родительских групп рассылаются сообщения: «Уважаемые родители! С 30.01.2019 по 5.02.2019 в школе введено дистанционное обучение. Задания будут выставлены в ЭЖ, на сайте школы и в группе».

Уже появился официальный приказ департамента образования города Ханты-Мансийска о приостановлении образовательной деятельности в очной форме во всех школах.

Напомним, ранее ОКБ Ханты-Мансийска ввели карантин.

По данным Роспотребнадзора по ХМАО, на прошлой неделе были частично закрыты 15 классов в 3 школах в Ханты-Мансийске. Также 8 групп в детских садах закрыты по той же причине.

ИСТОЧНИК KP.RU