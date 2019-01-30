В Нефтеюганске директор фирмы продал служебный автомобиль со штрафстоянки

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-30T10:34:10+03:00

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Генерального директора одной из фирм в Нефтеюганске обвиняют в растрате. Мужчина по-своему распорядился служебным автомобилем.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, директор открытого акционерного общества в соответствии с договором обязан обеспечивать сохранность задержанного транспорта на специализированной стоянке. Вместе с тем, используя свое служебное положение, весной 2018 года он продал переданный ему ранее на хранение автомобиль, помещенный на штрафстоянку, после чего вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 000 рублей. Директор ожидает вынесения приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU