2019-01-30T10:34:10+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске директор фирмы продал служебный автомобиль со штрафстоянки

На мужчину завели уголовное дело
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Генерального директора одной из фирм в Нефтеюганске обвиняют в растрате. Мужчина по-своему распорядился служебным автомобилем.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, директор открытого акционерного общества в соответствии с договором обязан обеспечивать сохранность задержанного транспорта на специализированной стоянке. Вместе с тем, используя свое служебное положение, весной 2018 года он продал переданный ему ранее на хранение автомобиль, помещенный на штрафстоянку, после чего вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 000 рублей. Директор ожидает вынесения приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке
Вартовчане предложили идеи по улучшению города
В Ханты-Мансийске проверяют, кто «минировал» три школы
В Нижневартовске горожанам помогает мобильное приложение «Умный транспорт»
Рецидивист из Берёзовского района вновь пошёл «на дело»
Житель Югорска «прикарманил» чужую кровать с матрасом
Трудотерапию назначили продавцу из Лангепаса за продажу пива подростку
Четыре грузовика столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе
Пять лет тюрьмы получила бухгалтер «Сургутских районных электрических сетей» за кражу 10 миллионов рублей
На подъезде к Сургуту сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на трезвость
Погода в Югре 30 января: -24 градуса и без осадков
Вакансия стюардессы на частный самолёт из Сургута попала в ТОП самых высокооплачиваемых
На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» из-за ДТП запущено реверсивное движение
«Министр финансов РФ» обманула жителя Югры на четверть миллиона рублей
Весной в Югорске введут в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс
Николай Брыкин высоко оценил работу по патриотическому воспитанию молодежи Нижневартовска
Налоговая пыталась отнять у жителя Нижневартовска «Лексус»
Жителей Ханты-Мансийска ждут на игру «Загадки Менделеева»
Житель Пыть-Яха вместо желаемого кредита получит срок
Житель Уссурийска оформил микрозаймы на сто жителей Сургута
Кондинец на деньги пенсионера купил девушке шубу и сапоги
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»
Телефон и банковская карта стали добычей югорских воришек в минувшие сутки