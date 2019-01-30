В Ханты-Мансийске проверяют, кто «минировал» три школы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-30T09:59:03+03:00

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Три школы и два административных здания в Ханты-Мансийске 29 января «заминировал» неизвестный. Полицейские ищут злоумышленника.

Как сообщили в правоохранительных органах, сообщение об этом пришло по электронной почте. В результате из школ были эвакуированы 2653 человека.

По словам руководителя аппарата городской антитеррористической комиссии Андрея Кузнецова, всего в Ханты-Мансийске проверено 22 здания, в том числе объекты здравоохранения и торговые центры. В проведении антитеррористических мероприятий были задействованы 168 сотрудников оперативных служб, 41 единица техники.

Отметим, что штрафы за подобные преступления повышены: нарушителям придётся выложить от 200 тысяч до двуз миллионов за «шутку».

ИСТОЧНИК KP.RU