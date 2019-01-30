2019-01-30T09:59:03+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске проверяют, кто «минировал» три школы

Штрафа хулиганам грозят крупные
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Три школы и два административных здания в Ханты-Мансийске 29 января «заминировал» неизвестный. Полицейские ищут злоумышленника.

Как сообщили в правоохранительных органах, сообщение об этом пришло по электронной почте. В результате из школ были эвакуированы 2653 человека.

По словам руководителя аппарата городской антитеррористической комиссии Андрея Кузнецова, всего в Ханты-Мансийске проверено 22 здания, в том числе объекты здравоохранения и торговые центры. В проведении антитеррористических мероприятий были задействованы 168 сотрудников оперативных служб, 41 единица техники.

Отметим, что штрафы за подобные преступления повышены: нарушителям придётся выложить от 200 тысяч до двуз миллионов за «шутку».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские из Нягани спасли жизнь старушке
В Нефтеюганске директор фирмы продал служебный автомобиль со штрафстоянки
Вартовчане предложили идеи по улучшению города
В Нижневартовске горожанам помогает мобильное приложение «Умный транспорт»
Рецидивист из Берёзовского района вновь пошёл «на дело»
Житель Югорска «прикарманил» чужую кровать с матрасом
Трудотерапию назначили продавцу из Лангепаса за продажу пива подростку
Четыре грузовика столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе
Пять лет тюрьмы получила бухгалтер «Сургутских районных электрических сетей» за кражу 10 миллионов рублей
На подъезде к Сургуту сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на трезвость
Погода в Югре 30 января: -24 градуса и без осадков
Вакансия стюардессы на частный самолёт из Сургута попала в ТОП самых высокооплачиваемых
На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» из-за ДТП запущено реверсивное движение
«Министр финансов РФ» обманула жителя Югры на четверть миллиона рублей
Весной в Югорске введут в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс
Николай Брыкин высоко оценил работу по патриотическому воспитанию молодежи Нижневартовска
Налоговая пыталась отнять у жителя Нижневартовска «Лексус»
Жителей Ханты-Мансийска ждут на игру «Загадки Менделеева»
Житель Пыть-Яха вместо желаемого кредита получит срок
Житель Уссурийска оформил микрозаймы на сто жителей Сургута
Кондинец на деньги пенсионера купил девушке шубу и сапоги
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»
Телефон и банковская карта стали добычей югорских воришек в минувшие сутки