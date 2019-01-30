В Нижневартовске горожанам помогает мобильное приложение «Умный транспорт»
В связи с прогнозируемым похолоданием жителям Нижневартовска, пользующимся общественным транспортом, рекомендуют использовать мобильное приложение «Умный транспорт».
Как сообщили в администрации города, приложение позволяет получать информацию о движении автобусов и поможет минимизировать время нахождения на улице.
В мобильном приложении «Умный транспорт», разработанном для платформ «Android» и «iOS», можно получить информацию о местоположении автобуса, расчетном времени прибытия на остановочный пункт, схемы движения следующих маршрутов: №№3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 91, 93, 94, 95. Приложение доступно для скачивания в «Play market» и «App Store».
В управлении по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации Нижневартовска обращают внимание пассажиров общественного транспорта на тот факт, что в случае похолодания в работе коммерческого транспорта возможны сбои. Это связано с тем, что эксплуатация автобусов малой вместимости заводом изготовителем не предусмотрена при температуре ниже -38 градусов. В связи с этим рекомендуют использовать для передвижения муниципальный транспорт (автобусы с большой вместимостью), а также заранее планировать свои поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU