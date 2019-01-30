В Нижневартовске горожанам помогает мобильное приложение «Умный транспорт»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-30T09:00:01+03:00

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В связи с прогнозируемым похолоданием жителям Нижневартовска, пользующимся общественным транспортом, рекомендуют использовать мобильное приложение «Умный транспорт».

Как сообщили в администрации города, приложение позволяет получать информацию о движении автобусов и поможет минимизировать время нахождения на улице.

В мобильном приложении «Умный транспорт», разработанном для платформ «Android» и «iOS», можно получить информацию о местоположении автобуса, расчетном времени прибытия на остановочный пункт, схемы движения следующих маршрутов: №№3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 91, 93, 94, 95. Приложение доступно для скачивания в «Play market» и «App Store».

В управлении по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации Нижневартовска обращают внимание пассажиров общественного транспорта на тот факт, что в случае похолодания в работе коммерческого транспорта возможны сбои. Это связано с тем, что эксплуатация автобусов малой вместимости заводом изготовителем не предусмотрена при температуре ниже -38 градусов. В связи с этим рекомендуют использовать для передвижения муниципальный транспорт (автобусы с большой вместимостью), а также заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU