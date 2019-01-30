Рецидивист из Берёзовского района вновь пошёл «на дело»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-30T08:52:18+03:00

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Кражу телефона раскрыли югорские полицейские в минувшие сутки.

- В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении, который похитил сотовый телефон стоимостью 4 000 рублей, находясь в квартире заявителя. Отметим, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 32, из них: 8 краж и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU