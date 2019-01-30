Рецидивист из Берёзовского района вновь пошёл «на дело»
Кражу телефона раскрыли югорские полицейские в минувшие сутки.
- В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении, который похитил сотовый телефон стоимостью 4 000 рублей, находясь в квартире заявителя. Отметим, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 32, из них: 8 краж и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU