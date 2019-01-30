Житель Югорска «прикарманил» чужую кровать с матрасом
Серьезно обставить комнату решил 20-летний житель Югорска: кровать с матрасом. Правда молодой человек решил деньги на мебель не тратить.
- В Югорске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Молодой человек, находясь в доме по улице Лунная, похитил кровать и матрац. Общая сумма похищенного составила 20 000 рублей. Правоохранителями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступления: 3 кражи и причинение средней тяжести вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU