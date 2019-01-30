2019-01-30T07:51:12+03:00
Общество

Трудотерапию назначили продавцу из Лангепаса за продажу пива подростку

Это уже не первое правонарушение в торговой точке
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жительница Лангепаса приговорена к исправительным работам за продажу алкоголя подростку.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Лангепаса за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Ранее женщина в магазине продала несовершеннолетнему пиво.

За это правонарушение в апреле 2018 года она была привлечена к административной ответственности.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года она вновь реализовала уже в другом магазине спиртосодержащий напиток несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уголовного дела.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 5%, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей алкогольной продукции, сроком на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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