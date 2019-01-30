Трудотерапию назначили продавцу из Лангепаса за продажу пива подростку
Жительница Лангепаса приговорена к исправительным работам за продажу алкоголя подростку.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Лангепаса за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.
Ранее женщина в магазине продала несовершеннолетнему пиво.
За это правонарушение в апреле 2018 года она была привлечена к административной ответственности.
Несмотря на это, в ноябре 2018 года она вновь реализовала уже в другом магазине спиртосодержащий напиток несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уголовного дела.
Суд приговорил виновную к наказанию в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 5%, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с розничной продажей алкогольной продукции, сроком на 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU