Четыре грузовика столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе

СЕГОДНЯ 07:22 2019-01-30T07:22:56+03:00

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Массовое ДТП произошло 29 января на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Столкнулись сразу четыре грузовых автомобиля. Трасса была перекрыта на некоторое время. После организовали реверсивное движение.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 15:35 на 643 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 28-летний водитель за рулём большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем «Исузу», после чего совершил касательное столкновение с большегрузом «Вольво» с полуприцепом, двигающимся во встречном направлении, после чего полуприцеп автомобиля «Мерседес» касательно задел большегруз «Кенворд» с полуприцепом. От удара автомобиль «Исузу» совершил наезд на стоящий полуприцеп автомобиля «Вольво».

В результате происшествия, водитель автомобиля «Исузу» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU