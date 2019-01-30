Пять лет тюрьмы получила бухгалтер «Сургутских районных электрических сетей» за кражу 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-01-30T07:01:49+03:00

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Шесть лет подряд переводила деньги с предприятия на личные нужны бухгалтер из Сургута. За кражу 10 миллионов рублей женщине предстоит отбыть 5 лет в колонии, но не сейчас.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, накануне Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети». Женщина признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, мошенничестве, совершенном путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере, отмывании денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения.

Главный бухгалтер на протяжении 6 лет похищала деньги предприятия путем перечисления на личный лицевой счет в банковском учреждении, с последующим искажением сведений в бухгалтерских документах о направлении сумм на различные хозяйственные нужды предприятия, компенсацию санаторно-курортного лечения, а также под видом перечисления необоснованного займа близкому родственнику, не трудоустроенному на предприятии.

Также злоумышленница длительное время переводила деньги по фиктивному договору на оказание услуг МУП «Сургутские районные электрические сети» подконтрольным юридическим лицом, в котором являлась директором. Часть средств она легализовала путем получения заработной платы в качестве руководителя организации, являвшегося фиктивным контрагентом муниципального предприятия.

В общей сложности за указанный период времени злоумышленница похитила более 10 млн. руб.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Назначенное наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения малолетним ребенком осужденной 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU